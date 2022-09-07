Son dakika haberleri... İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı

Son dakika haber: İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları, hükümetin çevrecilik ve süt hayvancılığı ile ilgili çalışmalarını yetersiz buldukları gerekçesiyle parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları, hükümetin çevrecilik ve süt hayvancılığı ile ilgili çalışmalarını yetersiz buldukları gerekçesiyle parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi.

Hayvan hakları savunucuları Londra'da parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi. İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın parlamentoya geçişi sırasında eylemlerini gerçekleştiren yaklaşık 10 kişilik hayvan hakları savunucuları, binaya boya fırlattıktan sonra kendilerini de yere yapıştırdı. Eylemciler arasında bulunan ismini vermek istemeyen bir kişi, "Zamanımızın en büyük sorunu olan iklim değişikliği sebebiyle süt hayvancılığının da etkilendiğini düşünüyorum. Liz Truss bu konuyla ilgili harekete geçmeli. Bizler sadece insanların dinlemesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan eylemi gerçekleştiren grup üyeleri, Çevre Bakanlığı'na Ranil Jayawardena'nın atanmasından memnuniyet duymadıklarını ifade edip, Jayawardena karşıtı sloganlar atarak Liz Truss'a tepki gösterdi.

(Yunus Dalgıç /İHA)