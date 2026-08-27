Haberler

Ash hakkında hakaret soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Muğla Bodrum'da bir finans toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı! İşte tüm eşleşmeler
Bakırköy'de 'yol verme' tartışmasında kadın, taksiye saldırdı

Biri önünü kesti, diğeri taksiye saldırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler