İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı

İstanbul Eyüpsultan'da aracına aldığı İngiliz boksör tarafından darp edilen taksici Kadir Biçer, tedavi gördüğü hastane odasında yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

"ELLERİNİ GÖZÜME SOKTU"

Günlerdir hastanede tedavisi devam eden Biçer, "Bindi arabaya havalimanından çıktık. Bu arkada kendi kendine gözüme parmaklarını soktu. Diyorum ki 'nerelisin İngiliz misin?' cevap vermiyor. Bir anda saldırdı, ellerini gözlerime soktu. Isırdı. Boynumu kırmaya yeltendi ve oradaki 17 bin liranın üzerinde hasılatım vardı onları aldı ve çekip gitti bu benim çok zoruma gitti" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BOKSÖR CEZAEVİNDE

Saldırıya uğrayan taksici Kadir Biçer'in tedavisi devam ederken, saldırgan İngiliz R.K emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından çıkarıldığı mahkemenin kararı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.