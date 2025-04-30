İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör R.K tarafından ağır darp edilen ve günlerdir hastanede tedavisi devam eden taksici Kadir Biçer olay anında yaşadıklarını anlattı. Biçer, "Bir anda saldırdı. Parmaklarını gözüme soktu, ısırdı. O sırada 4-5 günlük hasılatımı alıp beni orada öylece bırakıp gitmiş" dedi.
İstanbul Eyüpsultan'da aracına aldığı İngiliz boksör tarafından darp edilen taksici Kadir Biçer, tedavi gördüğü hastane odasında yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
"ELLERİNİ GÖZÜME SOKTU"
Günlerdir hastanede tedavisi devam eden Biçer, "Bindi arabaya havalimanından çıktık. Bu arkada kendi kendine gözüme parmaklarını soktu. Diyorum ki 'nerelisin İngiliz misin?' cevap vermiyor. Bir anda saldırdı, ellerini gözlerime soktu. Isırdı. Boynumu kırmaya yeltendi ve oradaki 17 bin liranın üzerinde hasılatım vardı onları aldı ve çekip gitti bu benim çok zoruma gitti" ifadelerini kullandı.
İNGİLİZ BOKSÖR CEZAEVİNDE
Saldırıya uğrayan taksici Kadir Biçer'in tedavisi devam ederken, saldırgan İngiliz R.K emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından çıkarıldığı mahkemenin kararı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.