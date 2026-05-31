Haberler

Yol kavgasında kan aktı: 1'i ağır 4 kişi bıçakla, 1 polis memuru arbede sonucu yaralandı

Yol kavgasında kan aktı: 1'i ağır 4 kişi bıçakla, 1 polis memuru arbede sonucu yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi bıçakla, 1 polis memuru da arbede sırasında yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi bıçakla, 1 polis arbede sonucu yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Özbek B. (29) ile Emirhan G. (24), Burak K. (37), Bulut D. (18) arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma yol kenarında devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B. (25) elindeki bıçakla Emirhan G.(24), Burak K. (37), Bulut D. (18) ve Ahmet G.'yi (49) bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı zorlukla sonlandırdı. Arbede sırasında trafik polisi M.E. (25) de başından yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Özbek B. (29) ile kardeşi Tuncay B. gözaltına alındı. Yaralılardan Emirhan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

Herkes son günü bekleyince ortaya bu tablo çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest

Ve beklenen oldu!

Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

Anıtkabir'de yapılmak istenen saygısızlığa müsaade etmedi