Bursa'da yangında can pazarı...Çocuklar tahliye edildi, kediler kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3. katında çıkan yangında 5 kediden 2'si kurtarılamazken, çocuklar tahliye edildi. Dumandan zehirlenen kediler ambulansa alınırken, kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Pazar sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre elektrikli sobanın halıya devrilmesi sonucu meydana gelen yangında, evde kiracı olarak kalan V.H. zorlukla evden çıkarken, olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst katta mahsur kalan çocuklar ve 5 kediden 3'ü ekiplerce kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde kalbi duran 2 kediye kalp masajı yapıp ambulansa aldı ve oksijen verdi. Dumandan etkilenen çocuk ve kediler tedavi altına alındı.

Yangında mahsur kalan 5 kediden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü öğrenen ev sahibi Vildan Hasdemir ise, gözyaşları döktü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA