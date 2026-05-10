Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan Ali K.'yı yakalayarak 60 gram metanfetamin ele geçirdi. Şüpheli mahkemece tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Takip sırasında şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Ekipler, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.
Yakalanan Ali K.'nın (41) üzerinde yapılan aramada 60 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı