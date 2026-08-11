İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi bir süredir takibe aldı. Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Alpay E.'nin (50) evinde olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri gören şüpheli kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ile şüpheli arasında yaşanan kovalamacanın ardından Alpay E. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yaklaşık 50 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alpay E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı