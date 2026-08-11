Haberler

İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli Alpay E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi bir süredir takibe aldı. Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Alpay E.'nin (50) evinde olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri gören şüpheli kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ile şüpheli arasında yaşanan kovalamacanın ardından Alpay E. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yaklaşık 50 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alpay E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

Meclis'te dengeler değişiyor! Yeni ittifak resmen kurulmak üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

Rojin soruşturmasında çarpıcı iddia: İki isimden DNA örneği alındı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!

Uçağı kaçırmamak için aprona koşmuşlardı: O yolcular Türk çıktı

Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı

Tam bitti derken yeniden hortladı! Asya ülkesinde ölümler zirve yaptı
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Yasak aşk şüphesiyle çifte cinayet! Sokakta başladı evde bitti