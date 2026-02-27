Bursa'da trafik kazası, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl-Domaniç karayolu Gündüzlü Mahallesi girişinde meydana geldi. Burak S. yönetimindeki 16 ASU 493 plakalı hafif ticari araç ile Hamza S. yönetimindeki 16 BPB 290 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Eda A. (24) ve Kumru A. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA