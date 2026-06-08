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Trafikte tehlikeli seyreden sürücüye 22 bin lira ceza

Trafikte tehlikeli seyreden sürücüye 22 bin lira ceza
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte birbirlerini sıkıştırarak tehlikeli anlar yaşatan iki sürücü, emniyet ekiplerince tespit edilerek toplam 22 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan iki sürücüye toplam 22 bin lira ceza uygulandı.

Olay, bugün 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, trafikte birbirlerini sıkıştırarak tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Sürücülerin sık sık şerit değiştirdiği, birbirlerinin önünü kestiği, ani fren yaptığı ve hatalı sollamalarla trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki toplarken, görüntüleri incelemeye alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucu sürücüler tespit edildi. Ekipler tarafından 43 AHU 798 plakalı otomobilin sürücüsü M.D.'ye trafiği tehlikeye düşürmek ve usulsüz şerit değiştirmekten 11 bin lira, 34 PPK 903 plakalı otomobilin sürücüsü O.B.'ye ise aynı ihlallerden 11 bin lira olmak üzere toplam 22 bin lira idari para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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