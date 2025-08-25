İnegöl'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan 19 yaşındaki sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Taner T. (19) yönetimindeki 16 LMH 07 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa