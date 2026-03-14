Kontrolden çıkan minibüs takla attı, sürücü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir minibüs takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri kırsal Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Fatih M. (43) yönetimindeki 34 BZM 395 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla atıp yan durdu. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı