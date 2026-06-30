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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli araçla kaçarken, polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Nazif Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Berkay A. (24) ile araçla önüne çıkan şahıs arasında tartışma çıktı. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, tabancayla Berkay A.'ya ateş etti. Mermilerden biri bacağına isabet eden Berkay A. yaralandı. Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı genç polis otosuyla hastaneye götürüldü. Mermilerden biri de park halindeki 16 PL 001 plakalı otomobilin ön lastiğine isabet etti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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