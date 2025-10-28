İnegöl'de Oyun Oynarken Demir Kapı Altında Kalan Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede oyun oynarken üzerine demir kapı devrilen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. 9 yaşındaki Asmin Ç., bahçede oyun oynamaya başladı. Oynadığı sırada yerinden çıkan 250 kilogram ağırlığındaki demir sürgülü kapı çocuğun üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Kapının altında kalan çocuk ailesi tarafından kurtarıldı. Başından yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırıklar oluşan çocuk ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA