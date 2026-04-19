Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda şehirlerarası otobüste kalp krizi geçiren yolcu hayatını kaybetti.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Artvin'den Bursa'ya yolcu taşıyan 34 AYD 806 plakalı şehirlerarası otobüsü, İnegöl girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Polis memuru otobüse binerek sırayla yolcuların kimliklerini kontrol etmeye başladı. Kontrol sırasında polis memuru, uyuduğunu düşündüğü bir yolcuya kimliğini vermesi konusunda uyarıda bulundu. Polis, uyarısını dinlemeyen adama dokunduğu sırada tepki alamadı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran Ahıska Türkü Faramyz Dursunov(61)'ye müdahale ederek Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

