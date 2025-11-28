Haberler

Dev demir silindirin altında kaldı! Ölümden kıl payı kurtuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında 600 kiloluk demir silindirin üzerine düşmesi sonucu bir makine mühendisi yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan yaralı, hastaneye kaldırılırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasında 600 kiloluk demir silindir altında kalan makine mühendisi yaralandı.
  • Yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
  • Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda 600 kiloluk demir silindir altında kalan makine mühendisi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen bir olay ucuz atlatıldı. Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl OSB'de faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi.

DEV DEMİR SİLİNDİRİN ALTINDA KALDI

Makine tamiri yapmakta olan Makine mühendisi Mertcan A.(33)'nın üzerine 600 kilo ağırlığındaki demir silindir düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçi acılar içinde kaldı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
