Kazadan sonra panik yaptı, alışveriş merkezinin bahçesine uçtu

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile çarpışan otomobil alışveriş merkezinin bahçesine uçtu. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile çarpışan otomobil alışveriş merkezi bahçesine uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında İnegöl girişindeki köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. Alanyurt'tan gelip Bursa'ya dönüş yapan Ethem Z. (17) yönetimindeki 16 MB 9501 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Batuhan B. (28) idaresindeki 16 FY 299 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panikle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolun kenarındaki alışveriş merkezinin bahçesine uçtu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
