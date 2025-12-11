Haberler

Motosiklet kadına çarptı: 2 yaralı

Motosiklet kadına çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarparak kaza yaptı. Hem sürücü hem de yaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli sürücü karşıdan karşıya geçcen kadın yayaya çarptı. Devrilen motosiklet sürücüüsü ile kadın yaya yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde sürücü Murat Y.(48) yönetimindeki 16 BGS 083 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Belgüzar Ö.(75)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya kadın yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Küme düşen takımın taraftarı TFF'ye seslendi: Bizi lige geri alın
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
Dev bankada kritik görev değişimi! Yerine geçecek isim belli oldu

Dev bankada kritik görev değişimi! Yerine geçecek isim belli oldu
ABD'de 2025'te 85 binden fazla vize iptal edildi

Son 10 yılın rekoru kırıldı, Trump binlerce kişiye kapıyı gösterdi
title