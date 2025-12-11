Motosiklet kadına çarptı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarparak kaza yaptı. Hem sürücü hem de yaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli sürücü karşıdan karşıya geçcen kadın yayaya çarptı. Devrilen motosiklet sürücüüsü ile kadın yaya yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde sürücü Murat Y.(48) yönetimindeki 16 BGS 083 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Belgüzar Ö.(75)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yaya kadın yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
