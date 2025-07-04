İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Akhisar Mahallesi'nde dün gece gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt R. (23) yönetimindeki 16 BPG 733 plakalı motosiklet, Murat O. (24) yönetimindeki 07 NJZ 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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