Haberler

İnegöl'de işçi elini tahtaya çaktı, itfaiye ekipleri kurtardı

İnegöl'de işçi elini tahtaya çaktı, itfaiye ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çivi tabancasıyla çivi çakan işçi elini ahşaba saplayarak yaralandı. İtfaiye ve acil yardım ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda elini yanlışlıkla çivi tabancasıyla ahşaba çakan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 2. Bahar sokakta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Muhammed A.(21), çivi tabancasıyla ahşapa çivi çakmaya başladı. Çivi çakma işlemi sırasında ahşaptan çıkan çivi genç işçinin sol eline saplandı. Eli ahşapa çivi ile çakılan genç yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu gencin elindeki ahşabı keserek küçülttü. Yaralı genç elinde çivili tahta ile olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının elindeki çivi acil serviste yapılan müdahale ile çıkarıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
title