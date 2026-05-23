Meyve keserken kanlar içinde kaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, evde bıçakla meyve keserken kolunu kesti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda meyve keserken kolunu kesen genç yaralandı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Hilmiye Mahalesindeki bir evde meydana geldi. M.A.(21) isimli genç, evde bıçakla meyve keserken kolunu kesti. Kanlar içinde kalan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı