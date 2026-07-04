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Kayalıklardan düşen imam ağır yaralandı

Kayalıklardan düşen imam ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden cami imamı, 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren imamın durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden cami imamı, kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Olay saat 11.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle cami imamı Yafes Kılıç (44), iddiaya göre mantar toplamak amacıyla ormanlık alana çıktı. Bu sırada kayalık bir bölgeye tırmanmak isteyen imam, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Yafes Kılıç çevrede bulunanların yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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