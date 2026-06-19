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Bursa'da feci kaza: 4 yaralı

Bursa'da feci kaza: 4 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Ömer O. (33) yönetimindeki 34 PM 8373 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yolcu konumunda bulunan Nursel L. (22), İsmet Sercan A. (29) ile Ramazan K. (37) yaralandı.

Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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