İnegöl'de internet kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mahalledeki internet kablolarını çalarak bağlantıyı kesen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları kablolarla mahalleyi internetsiz bırakan 2 şüpheli jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Olay, 2 gün önce İnegöl'ün kırsal Sulhiye Mahallesi'nde meydana geldi. 2 şahıs, mahallenin internet kablolarını çaldılar. 250 metre kablo çalan şüpheliler kayıplara karıştı. İnegöl Jandarma Komutanlığı Eskikaracakaya Karakolu ekpleri şüphelileri tespit edip yakaladı. Yakalanan M.K. (19) ve M.A. (19), sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hırsızlık suçlarından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

