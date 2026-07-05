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Otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola aniden çıkan bisikletli 15 yaşındaki Ali C.'ye cip çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yolunda seyir halinde olan İbrahim K. yönetimindeki 26 FJ 575 plakalı cip, yola aniden çıkan Ali C. (15) idaresindeki bisiklete çarptı. Aracın ön camına çarpıp yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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