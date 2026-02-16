Haberler

Bursa'da kaza yapan alkollü bisiklet sürücüsüne 11 bin 629 TL ceza

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletinin kontrolünü kaybeden 71 yaşındaki sürücü devrilerek yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak devrilen bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Sürücü Remzi G. (71) yönetimindeki bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde 1.9 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, tedavinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan bin 246 TL cezai işlem uygulandı uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
