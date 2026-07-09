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Yanan barakada mahsur kalan 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Yanan barakada mahsur kalan 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bir barakada çıkan yangında, tüp patlaması sonucu alevlerin arasında kalan 60 yaşındaki Dursun Narin yanarak öldü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yangın söndürüldü ve cenaze Adli Tıp'a gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde çıkan baraka yangını faciayla sonuçlandı. Yangında barakada mahsur kalan 60 yaşındaki Dursun Narin, yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre barakada bulunan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm yapıyı saran alevler nedeniyle baraka sahibi Dursun Narin dışarı çıkamayarak içeride mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Dursun Narin'in yangın sırasında yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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