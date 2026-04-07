Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 yaşındaki Sami A. balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 yaşındaki Sami A., dairenin balkonunda oynadığı sırada demirlere tırmandı. Dengesini kaybeden küçük çocuk yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Babası tarafından kucağa alınarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, burada yapılan ilk tetkiklerin ardından kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edilmesi üzerine ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
