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Rögara düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Rögara düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde açık bırakılan rögar çukuruna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde açık kalan rögar kapağından içeri düşen keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki rögar çukuruna bir keçi düştü. Hayvanın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye ekipleri, kısa sürede keçiye ulaşarak dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen keçi, sahibine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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