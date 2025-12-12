Haberler

İnegöl'de 8 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir apartmanda gerçekleştirdikleri operasyonda 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese giden ekipler, ülkeye kaçak yollarla giren 8 şahsı yakaladı. Çalışmak için Türkiye'ye geldikleri öğrenilen 8 şahıs İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - BURSA

