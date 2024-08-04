İnegöl'de 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın 3. katının balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Özdoğan Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3. katında meydana geldi. Balkonda mama sandalyesinde oturan 1 yaşındaki Ahsen Nur B., mama sandalyesinden kalkmak isteyince bir anda dengesini kaybederek düştü. 3. katın balkonundan düşen Ahsen bebek ağır yaralandı.
Ağır yaralanan bebek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA