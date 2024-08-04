Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın 3. katının balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Özdoğan Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3. katında meydana geldi. Balkonda mama sandalyesinde oturan 1 yaşındaki Ahsen Nur B., mama sandalyesinden kalkmak isteyince bir anda dengesini kaybederek düştü. 3. katın balkonundan düşen Ahsen bebek ağır yaralandı.

Ağır yaralanan bebek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnegöl Bursa Bebek Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

 İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

 CHP Milletvekili Meriç'e silahlı provokasyon! Tetiğe peş peşe basıp 'Kimseyi konuşturmam' dedi

CHP Milletvekili Meriç'e silahlı provokasyon! Tetiğe peş peşe basıp "Kimseyi konuşturmam" dedi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar

İran'dan tehlikeli hamle! Rusya'dan menzili 5 bin kilometreyi bulan Murmansk-BN aldılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title