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18 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, jandarma yakaladı

18 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, jandarma yakaladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Ö., jandarma JASAT ekiplerinin operasyonuyla kırsal bir evde yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Salih Ö.(32)'nün izini sürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda firari hükümlünün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Salih Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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