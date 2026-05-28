Elektrik direğine çarpan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Yamaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Selameddin K. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı