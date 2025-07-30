İncirliova'da motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aydın-İzmir karayolu üzerindeki Erbeyli Şehitliği yakınında meydanda geldi. Yoldan geçen sürücüler, şarampolde bir motosiklet ve hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği tespit edilen kişinin 44 yaşındaki Selim Ertaş olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın nasıl olduğuna ilişkin bölgedeki kameralar jandarma tarafından incelemeye alındı. - AYDIN