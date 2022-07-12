İnceburun'a 9 gün arayla ikinci ceset vurdu - Haberler

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İnceburun'a 9 gün arayla ikinci ceset vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnceburun'a 9 gün arayla ikinci ceset vurdu Sinop'un İnceburun mevkisi kıyısında 9 gün önce bulunan bir cesedin ardından bir erkek cesedi daha bulundu.

İnceburun'a 9 gün arayla ikinci ceset vurdu

SİNOP - Sinop'un İnceburun mevkisi kıyısında 9 gün önce bulunan bir cesedin ardından bir erkek cesedi daha bulundu.

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin etkileri bölgeye halen yansıyor. 9 gün önce İnceburun mevkisinde kıyıya vuran erkek cesedinin ardından bugün aynı bölgede bir ceset daha bulundu. Çevredekilerin cesedi fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekipleri bayram turizminde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapan bölgede çevre güvenliği aldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, savcının incelemesinin ardından cesedi bulunduğu yerden kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

Trabzon Adli Tıp kurumuna sevk edilen cesedin kimliği yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - 3. Sayfa

Batı Karadeniz İnceburun Sinop 3. Sayfa Haberler

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