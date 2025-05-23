İnan Kıraç'ın Hastaneden Kaçırıldığı İddiası: Gözaltı Sayısı 3'e Yükseldi

İnan Kıraç'ın Hastaneden Kaçırıldığı İddiası: Gözaltı Sayısı 3'e Yükseldi
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Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç'ın hastaneden kendi rızasıyla kaçırıldığı iddiasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e çıktı. Olayla ilgili detaylar ve gözaltına alınan kişilerin ifadeleri belirlendi.

Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç'ın devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla kaçırıldığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, iddiaya göre dışarıdan gelen kişilerle temasa geçmiş, ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrılmıştı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi nedeniyle ekipler tarafından çalışma başlatılmıştı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında araç sürücüsü B.C ile K.İ gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sayısı 3 oldu

Soruşturmayı derinleştiren ekipleri olaya karıştığı iddia edilen A.Ş. isimli kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında araç sürücüsü B.C., olayda rol alan A.Ş. ve K.İ. adlı 3 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade verdiği öğrenildi. Şüphelilerin bugün gün içinde soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Sürücü B.C.'nin polise verdiği ifadede olaydan haberinin olmadığını, aracı sonradan kendisine bıraktıklarını söylediği öğrenildi. Kıraç'ın bir süre şehir içinde dolaştırıldığı ve daha mevcut ikametine bırakıldığı aktarıldı. Kıraç'ın evde vasilere teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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