İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan fenomen ilk kez konuştu

İstanbul Şişli'de üniversite öğrencilerinin İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ serbest bırakıldı. Uluğ'a ev hapsi verildi.

Ev hapsiyle serbest bırakılan Uluğ, "Hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz sayesinde içeride keyfim çok yerindeydi. Şimdilik ev hapsi verildi. Her şey yolunda" ifadesini kullandı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ev Hapsi verilen Uluğ, sosyal medya hesabından yaşadıklarına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Uluğ, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Teyitsiz yürüyüşlere katılmayın, içerde insani koşullar yok. Hiçbirinizin bunu yaşamasını istemiyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için öğrenciler Şişli'de bir AVM önünde toplanmıştı. Polis ablukası ile karşılaşan gençler gözaltına alınmıştı. 19 Mart'tan bu yana 301 kişi tutuklandı.