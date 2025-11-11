Haberler

İmamoğlu'na Yönelik İddianame: 142 Suç İddiası

Güncelleme:
Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun örgüt kurucusu ve lideri olduğu, 12 kez rüşvet ve 7 kez kamu kurumlarına dolandırıcılık gibi suçlardan ceza isteniyor.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun örgüt kurucusu ve lideri olduğu, doğrudan işlediği suçlar olarak 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması' ve 7 kez 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından, ayrıca örgüt mensupları tarafından işlenen bazı suçlar olmak üzere toplamda 142 eylemden cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
