İmalathanesi kundaklanan iş adamı yargılama sürecinin uzatılmasına tepki gösterdi

Denizli'de mobilya ve fuar stantları imalathanesinin kundaklanması sonucu 7 milyonluk zarara uğradığını iddia eden genç iş adamı, yargılama sürecinin sürekli uzaması nedeniyle mağduriyetinin arttığını savundu.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren Salih Tolga Kaplan'a ait mobilya ve fuar stantları imalathanesinde 5 Mart 2025 tarihinde çıkan yangında yaklaşık 7 milyon liralık hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu tespit etti. Plakası sökülmüş lüks aracın arka kapısından inen kar maskeli şüphelinin bagajdan aldığı benzin bidonuyla imalathaneye gelerek yangını başlattığı belirlendi. Kamera kayıtlarından aracın içinde oldukları belirlenen iş yeri sahibinin komşusu A.K. (44) ve kamu hastanesinde görevli doktor arkadaşı H.T.H. (32) gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen, olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını öne süren şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden iş yeri komsusu A.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken; suçsuz olduğunu ve iş yeri sahibi Tolga Kaplan'ı tanımadığını savunan H.T.H. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından yapılan başvuruyu inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu bulunan şüpheli A.K.'nin tahliye edilmesine ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Duruşma 7 ay sonraya atıldı

Tahliye kararlarının ardından duruşma tarihinin de 7 ay sonraya verilmesiyle mağduriyetinin arttığını öne süren Tolga Kaplan, "2024 yılında devlete 3 milyon TL'nin üzerinde vergi ödeyerek ekonomiye ciddi katkı sağlayan iş yerimizin kundaklama sonucu küle döndü. Dava dosyasının bilirkişi incelemesi için önce İzmir, sonra Antalya, en son da Ankara kriminal laboratuvarlarına gönderildi. Ancak somut delillere ve bilirkişi raporlarına rağmen mahkemenin duruşmayı 7 ay sonrasına atması, 'Adalet bu kadar bekler mi?' sorusunu aklımıza getiriyor. Yaşanan kundaklama sonrası sadece dükkanımızı değil, tüm ticari faaliyetlerimi ve nakit akışımı kaybettim. Ben bu ülkeye milyonlarca lira vergi veren, istihdam sağlayan bir üreticiydim. Dükkanım kasten yakıldı, failler belli, deliller ortada. Ancak dosya laboratuvarlar arasında geziyor, mahkeme ise 7 ay sonrasına gün veriyor. İş yerim kapalı, ticari hayatım bitti, borçlarım birikti. Devletime yükümlülüğümü eksiksiz yerine getiren bir vatandaş olarak, adaletin bu kadar yavaş işlemesini kabul edemiyorum. Adalet Bakanlığı'ndan bu hantallığa dur denilmesini bekliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı