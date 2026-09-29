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İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya için mal varlığı dondurma yazısı gönderildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara gönderildi. Yazı, Kaya çiftinin tüm mal varlıklarının dondurulmasını kapsıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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