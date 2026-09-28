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İlk bilgilere göre Osmaniye'de öğretmen yeğeni tarafından silahla vurularak öldü.

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İlk bilgilere göre Osmaniye'de öğretmen yeğeni tarafından silahla vurularak öldü.
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İlk bilgilere göre Osmaniye merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen, yeğeni tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrollerinde öğretmenin öldüğü belirlendi.

Osmaniye'de yeğeni tarafından görev yaptığı okulda silahla vurulan öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Okulda görev yapan Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, ilk bilgilere göre yeğeni olan A.B. tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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