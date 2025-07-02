İliç'teki Maden Ocağı Davasında Ara Karar Açıklandı

İliç'teki Maden Ocağı Davasında Ara Karar Açıklandı
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Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin ikinci duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma, 2 Eylül'de devam edecek.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin görülen ikinci duruşmada ara karar açıklandı. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşmaya 2 Eylül'de devam edilecek.

İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Toprak kaymasıyla ilgili 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı duruşmada ara karar verildi. Mahkeme, 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Şirkete müzekkere yazılarak, organizasyon şemasının istenmesine ve önceki duruşmalarda istenen bilirkişi raporunun beklenmesine de karar veren heyet, bir sonraki duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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