İklimlendirme sistemiyle yasa dışı ekim yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı kenevir üretimi yaptığı belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli şahsa ait 5 ayrı adreste arama yapıldı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen özel iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Aramalarda; çadır, LED ışık, ısı ölçer, zamanlayıcı, karbondioksit torbası, karbon filtresi ile nemlendirme ve havalandırma malzemelerinden oluşan bir iklimlendirme sistemi, 8 kök skunk bitkisi, 115 gram skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram kenevir tohumu bulundu.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
