İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Esma Feyza Polat idaresindeki 34 LM 177 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Hasan Yalçınkaya idaresindeki 43 KF 585 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 25137 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Esma Feyza Polat yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Yalçınkaya, Volkswagen, Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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