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Son dakika haber... İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika yerel haberi: İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıDENİZLİ Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

DENİZLİ Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Niyazi M. idaresindeki 20 AFN 036 plakalı Chevrolet marka otomobil, Denizli istikametinde seyir halinde ilerlerken karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Y. idaresindeki 20 AEA 345 plakalı Fiat marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 20 AEA 345 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.K., A.K. ve C.B. olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve iftaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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