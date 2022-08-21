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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak'ın Banaz ilçesinde Derbent Köyü yakınlarında meydana geldi. M.U. (20) idaresindeki 64 BR 351 plakalı otomobil ile Derbent Köyü istikametine seyir halinde iken Kızılhisar istikametinden gelen M.S. (53) kontrolündeki 64 BK 141 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 64 BR 351 plakalı otomobilde yolcu olarak seyir eden Necati Arslan'ın (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan M.U., M.S. ve R.S. (44) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken yaralı M.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Derbent Banaz Uşak 3. Sayfa Haberler

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