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İki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. İ.Y. idaresindeki 02 HF 718 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 02 FL 678 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler İ.Y. ve M.D. ile araçlarda bulunan A.D. ve Ö.T.Y. isimli çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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