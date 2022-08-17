Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki kuzen serinlemek için girdikleri gölette boğuldu

İki kuzen serinlemek için girdikleri gölette boğuldu

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da serinlemek için su birikintisinin oluşturduğu göllete yüzen 2 kuzen boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da serinlemek için su birikintisinin oluşturduğu göllete yüzen 2 kuzen boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım sulamasında kullanılan artık suların oluşturduğu gölete giren amca çocukları Abdülbaki (16) ve Salih Atsak (16) bir süre suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada Atsak kuzenlerin cansız bedenlerini sudan çıkardı. Cenaze aracına konulan cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa su 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title