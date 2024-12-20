İki Kez İntihar Girişiminde Bulunan Kadın Kurtarıldı

Bir haftada ikinci kez intihara kalkıştı

ÇORUM - Çorum'da kapalı otoparkta intihar girişiminde bulunan kadın ekipler tarafından ikna edildi. Aynı kadının bir hafta önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, Çepni Mahallesi Kubbeli 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kapalı otoparkın en üst katına çıkan C.B. isimli kadın intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilen C.B., aşağı indirildi.

Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen C.B., hastaneye götürüldü. C.B.'nin bir hafta önce de başka bir binanın balkonunda intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.