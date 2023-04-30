İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiftehan Köyü Demirköprü mevkisinde Ulukışla'dan Pozantı istikametine giden A.Ç. yönetimindeki 06 FVH 85 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen M.Ç'nin kullandığı 44 ADD 380 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.Ç. kaza yerinde hayatını kaybederken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE