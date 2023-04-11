İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 kara yolu İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Yiğitcan A. idaresindeki 14 FM 148 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan İlhan O. yönetimindeki 14 KE 057 hafif ticari araca çarptı. Yola çıkan araca çarpan hafif ticari araç, daha sonra orta refüje savruldu. Kazada Yiğitcan Aydın yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yiğitcan A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.